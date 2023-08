Serbia: rapporto Ong, nel 2023 tasso conformità con politiche Ue al 52 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di conformità della Serbia alle misure di politica estera dell'Unione europea nel primo semestre dell’anno è stato del 52 per cento, un aumento di 4 punti rispetto al 48 per cento del 2022. Lo ha reso noto l'Organizzazione non governativa serba (Ong) Isac fond in una sua analisi. Il rapporto riferisce che la percentuale è il risultato di un "ritmo meno intenso" di nuovi pacchetti di misure restrittive contro la Russia da parte dell'Ue. L'analisi ha mostrato che nei primi sei mesi dell'anno la Serbia "ha evitato di accettare dichiarazioni e misure dirette contro la Federazione Russa e la Cina, i loro cittadini e le loro entità". Rispetto agli altri Paesi della regione balcanica occidentale, la Serbia è risultata la più debole: per la Macedonia del Nord, il Montenegro e l'Albania il tasso di conformità è del 100 per cento, per la Bosnia Erzegovina del 97 per cento. (Seb)