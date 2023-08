© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era l'incubo degli automobilisti visto che era in grado di comminare circa 24 mila multe in un mese. Si tratta dell'autovelox installato un paio di mesi fa nel comune di Cadoneghe (Padova), lungo la statale del Santo, all'incrocio con via Donizetti, che è stato fatto esplodere nella notte. L'esplosione sembra essere di natura dolosa. Indagano carabinieri e polizia locale.(Rev)