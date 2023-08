Sardegna: detenuto al 41 bis nel carcere di Sassari chiede eutanasia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un detenuto del carcere di Bancali a Sassari, Domenico Porcelli, 49 anni, originario di Bitonto, sottoposto al regime di 41bis per una condanna a 26 anni per associazione mafiosa, vorrebbe” porre fine alla sua vita e a tal fine ha chiesto al suo avvocato di prendere informazioni sulla fattibilità di poter ottenere l'eutanasia”. La vicenda è stata resa nota dalla garante dei detenuti Irene Testa. L'uomo, che secondo quanto segnalato dai suoi legali, è gravemente malato, è stato incontrato in carcere dalla garante che riferisce come Porcelli sia “monitorato costantemente dagli operatori e dal presidio sanitario. Anche l'educatore riferisce di aver effettuato oltre 10 colloqui. Da febbraio ha effettuato diversi elettrocardiogrammi e visita cardiologica. Ma ha ribadito l'intenzione di proseguire lo sciopero della fame”. Irene Testa ha spiegato che il detenuto “ha deciso di porre fine alla sua vita e ha chiesto al suo avvocato di prendere informazioni sulla fattibilità di poter ottenere l'eutanasia. Ho informato le autorità. Al netto della situazione specifica, in Sardegna c'è un numero spropositato di detenuti in 41bis e alta sicurezza, con l'intento di averne ancora di più. Dopo le servitù militari si pensa di fare della Sardegna la caienna d'Italia?”. (Rsc)