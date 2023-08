Torino: Lo Russo, iniziative speciali per la notte di San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come da tradizione, nella notte di San Lorenzo Torinesi e turisti trascorreranno la serata osservando il cielo sopra la nostra città. Oltre ai luoghi perfetti che Torino offre per festeggiare questa ricorrenza, come il Monte dei Cappuccini e il Parco del Valentino, sono tanti gli eventi organizzati nella notte in cui tradizionalmente si esprimono desideri ammirandole stelle cadenti: alla Pinacoteca Agnelli la Pista 500, Casa 500 e FIATCafé500 saranno aperti in via straordinaria fino a mezzanotte, mentre ai Musei Reali Torino andrà in scena 'Una notte ai Giardini Reali' serata tra arte e musica. A tutte e tutti, sotto il cielo della nostra Torino, auguro un buon San Lorenzo. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. (Rpi)