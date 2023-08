Roma: ai domiciliari esce con permessi e rapina due farmacie, arrestato 59enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Roma Tor Vergata, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, nei confronti di un 59enne romano ritenuto gravemente indiziato di due rapine commesse a distanza di poco tempo ai danni della medesima farmacia in via di Vermicino. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che l’uomo, già agli arresti domiciliari proprio perché già indagato per analoghi episodi di rapina, avrebbe sfruttato i permessi a lui concessi per commettere altre rapine nella zona. (segue) (Rer)