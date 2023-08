Regno Unito: Wilko in amministrazione controllata, 12 mila posti di lavoro a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rivenditore di articoli per la casa Wilko è entrato in amministrazione controllata, mettendo a rischio circa 12 mila posti di lavoro. Come riferisce l’emittente televisiva "Bbc", l'azienda non è riuscita a trovare investimenti di emergenza per salvare i suoi 400 negozi nel Regno Unito. L'amministratore delegato di Wilko, Mark Jackson, ha dichiarato che la dirigenza non ha lasciato "nulla di intentato", ma ha ammesso che "con rammarico" non si è potuto far altro che decidere di entrare in amministrazione controllata. (Rel)