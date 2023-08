Vaticano: nomina del patriarca di Lisbona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale del patriarcato di Lisbona, Portogallo, presentata dal cardinale Manuel José Macário do Nascimento Clemente. Lo sostituisce monsignor Rui Manuel Sousa Valério, S.M.M., finora vescovo ordinario militare del Portogallo. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede. Monsignor Rui Manuel Sousa Valério, S.M.M., è nato il 24 dicembre 1964 a Ourém, diocesi di Leira-Fátima. Dopo aver completato gli studi di filosofia presso la Pontificia università Lateranense di Roma e quelli di teologia presso la Pontificia università Gregoriana di Roma, ha ottenuto la licenza in Teologia dogmatica. Successivamente, ha frequentato il corso di Filologia all'università La Sapienza di Roma e quello di Spiritualità presso il Centre onternational Montfortain a Lovanio, in Belgio. Ha emesso la professione religiosa nella Compagnia di Maria (Monfortani) il 6 ottobre 1990 ed è stato ordinato sacerdote il 23 marzo 1991. Il 27 ottobre 2018 è stato nominato vescovo ordinario militare del Portogallo ed ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 25 novembre successivo. (Civ)