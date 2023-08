Malesia: elezioni statali, previsto calo affluenza alle urne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata il 29 luglio in Malesia la campagna elettorale per le prossime elezioni statali, che si terranno il 12 agosto. Sono sei gli Stati interessati, sui 13 che compongono la federazione malesiana: Kelantan, Terengganu, Kedah, Penang, Selangor e Negeri Sembilan. Complessivamente sono in palio 245 seggi, contesi da 570 candidati. Sarà chiamato al voto quasi la metà dell'elettorato complessivo della Malesia, che conta in tutto quasi 21 milioni di persone. I sei Stati non hanno tenuto le loro elezioni in contemporanea con le politiche del 19 novembre 2022. Le sei assemblee statali da rinnovare sono state sciolte tutte nel mese di giugno. Sebbene il voto non incida direttamente sul governo federale, è significativo, trattandosi del primo test elettorale dopo l’insediamento del premier Anwar Ibrahim. Dal voto di novembre non emerse un netto vincitore, situazione che ha portato alla formazione di un esecutivo di larghe intese in cui, per la prima volta, il Patto della speranza governa col Fronte nazionale (Bn). (Fim)