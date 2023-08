Algeria: ministro Aoun, miniera di Gara Djebilet favorirà industria del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La miniera di ferro di Gara Djebilet, situata in prossimità del confine con il Marocco, consentirà all’Algeria di avere un’industria forte, anche se è necessario accelerare il completamento dei progetti della società Imetal, ancora in corso di realizzazione. Lo ha dichiarato il ministro dell’Industria e della Produzione farmaceutica dell’Algeria, Ali Aoun, durante una visita presso la sede del direttore generale del complesso siderurgico Imetal, come riferisce il quotidiano “El Massa”. Aoun, inoltre, ha sottolineato l’esigenza per Algeri di intensificare gli sforzi per aumentare la produzione nel campo della siderurgia, migliorandone la gestione e mettendo a frutto tutte le energie disponibili. A tale scopo, il ministro algerino ha esortato tutti gli operatori economici ad adoperarsi per innalzare di livello il settore e stabilire obiettivi chiari a partire dal prossimo settembre. Riguardo la strategia di sviluppo dell’industria siderurgica, Aoun ha evocato la strategia del governo algerino, che consiste essenzialmente nel creare una rete di relazioni tra i vari stabilimenti produttivi del Paese, secondo le direttive del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Contestualmente, Aoun ha chiesto di avviare lo sfruttamento della miniera di Gara Djebilet di concerto con la Cina, ricordando che per i settori dei lavori pubblici e della logistica sono stati avviati studi specifici per collegare la fase estrattiva con le diverse tappe della lavorazione. (Ala)