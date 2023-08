Cultura: Iannone (Fd'I), Campania ultima in investimenti, De Luca si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso la "Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni e Province autonome", la Corte dei Conti rende noto che la Campania è fanalino di coda in Italia per quanto concerne la spesa pubblica regionale per la Cultura: 2,7 euro per ogni residente rispetto alla media nazionale di 17,3 euro. "Dati che certificano il totale disinteresse di De Luca per un settore, la Cultura appunto, di fondamentale importanza per la nostra regione", commenta il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania. “Disastri ovunque, praticamente in tutti i settori. De Luca è riuscito in sette anni a far sprofondare la Campania nello sconforto più assoluto, agli ultimi posti di tutte le classifiche del buon governo. De Luca, infatti, è diventato in Italia l’emblema del fallimento della Campania targata Pd", prosegue. "E De Luca si permette anche di definire Sangiuliano il 'ministro delle cerimonie'. Altro che cerimonie: il governo Meloni e, in particolare, il ministro Sangiuliano hanno fatto i fatti in Campania e non chiacchiere inutili come fa De Luca da sempre". (segue) (Rin)