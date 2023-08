Enti locali: al via sospensione estiva dei lavori d'Aula a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospendono per una breve pausa estiva i lavori del consiglio comunale e del consiglio regionale di Roma e del Lazio. Non sono previste attività, quindi né sedute di consiglio né riunioni di commissione - come di consueto salvo urgenze ed emergenze - tra il 14 e il 27 agosto. La ripresa delle attività sia per l'Aula Giulio Cesare sia per l'Aula della Pisana sarà programmata nell'ambito delle rispettive conferenze dei capigruppo da convocarsi a partire da lunedì 28 agosto. Il consiglio regionale ha già fissato una seduta straordinaria, richiesta dalle opposizioni, sulle dichiarazioni sulla strage di Bologna del capo della comunicazione, Marcello De Angelis: l'appuntamento è per venerdì primo settembre. La prima seduta dell'Assemblea capitolina, invece, dovrebbe essere programmata nella settimana dal 4 al 9 settembre.(Rer)