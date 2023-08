Albania-Italia: manifestazione davanti ad ambasciata Tirana per mutuo riconoscimento pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di pensionati albanesi residenti in Italia si è radunato stamane davanti all’ambasciata italiana a Tirana per chiedere il mutuo riconoscimento delle pensioni tra i due Paesi. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”. L’ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci, ha incontrato i manifestanti e ha assicurato loro che “tutto si risolverà molto presto”. "Il governo sta facendo il suo meglio per trovare una soluzione. Abbiamo discusso per trovare un accordo con la parte albanese. La firma dell'intesa italo-albanese avverrà nelle prossime settimane, o al massimo nel prossimo mese. Siate pazienti”, ha detto Bucci, sottolineando che a complicare le cose sono stati “alcuni tecnicismi sulle procedure”. (Alt)