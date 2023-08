Imprese: Arcan si aggiudica primo posto in sezione Digital Made in Italy di Unicredit Start Lab 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha annunciato le 60 start-up che avranno accesso alla sua piattaforma Start Lab nel 2023. Selezionate da commissioni valutatrici composte da esperti e rappresentanti di aziende leader nei rispettivi settori, le vincitrici rappresentano alcune delle più promettenti start-up e Pmi innovative italiane. La lecchese Arcan, si aggiudica il primo posto nella sezione Digital Made in Italy, start up che offre uno strumento SaaS che esegue l’analisi automatizzata del codice sorgente, utilizzando algoritmi proprietari, al fine di rilevare il debito tecnico dell’architettura di un software. La soluzione consente di calcolare i costi connessi alla sua rimozione o non rimozione, per permettere all’utilizzatore di valutarne la convenienza. Nel corso delle sue dieci edizioni Unicredit Start Lab – riferisce una nota – ha visto la banca valutare quasi 8 mila progetti imprenditoriali e accompagnare oltre 550 start up nei loro percorsi di crescita. Quest'anno sono pervenute circa 700 candidature da tutta Italia, sviluppate da team di neoimprenditori operanti nei seguenti settori: Digital (40 per cento del totale), Impact Innovation (18 per cento), Innovative Made in Italy (18 per cento), Life Science (15 per cento) e Clean Tech (9 per cento). Alle migliori aziende selezionate in ciascuna delle cinque categorie citate, Unicredit assegna un premio di 10.000 euro. Le start-up guidate da donne che si sono candidate quest’anno rappresentano il 22 per cento del totale (in crescita rispetto al 17 per cento del 2022), con una quota che sale al 50 per cento tra quelle selezionate per accedere a Start Lab. “Con Unicredit Start Lab in questi anni abbiamo accompagnato centinaia di start up verso percorsi di crescita sostenibile, diventando così partner di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiano. Promuovere l'innovazione dal basso è parte integrante del nostro impegno a sostenere le Pmi italiane - segmento rilevante dell'economia del Paese che genera più di un terzo dell'occupazione e circa il 40 per cento del valore aggiunto - a crescere e a rafforzarsi. (segue) (Com)