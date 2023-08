Imprese: Arcan si aggiudica primo posto in sezione Digital Made in Italy di Unicredit Start Lab 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Start Lab si inserisce perfettamente nella strategia Esg di Unicredit, in quanto sostiene progetti che hanno un impatto positivo sugli aspetti sociali e ambientali delle comunità in cui operiamo”, dichiara Remo Taricani, Deputy Head of Italy di Unicredit. Importante novità di quest’anno sono i cinque Corporate Partner - Barilla, Cisco, Fincantieri, Granarolo e Jakala – che individueranno tra le 60 finaliste almeno una startup ciascuno da supportare mettendo a disposizione propri mentor e facility (laboratori e spazi aziendali), avviando progetti pilota congiunti e valutando la possibilità di ingressi nel capitale. Tutte le 60 aziende selezionate accedono inoltre a specifici servizi e opportunità della piattaforma di business di Unicredit Start Lab fra cui: la partecipazione a incontri con aziende Corporate clienti di Unicredit per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche, sia in iniziative settoriali ad hoc che in incontri one-to-one; la possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, anche internazionali (Business Angels, Venture Capital, etc.) appositamente selezionati da Unicredit; l'accesso alla Start up Academy, il programma di training manageriale organizzato dal team di Unicredit Start Lab; l'individuazione di uno o più Mentor scelti tra professionisti, consulenti, imprenditori, partner di Unicredit per confronti periodici su aspetti strategici e di crescita aziendale; l’assegnazione di un Relationship Manager di Unicredit per seguire le start up e Pmi innovative nelle esigenze bancarie. (Com)