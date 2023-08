Imprese: Flibco.com, al via nuova tratta da Stazione Centrale di Milano all’Aeroporto di Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flibco.com, attiva nel settore dei trasporti aeroportuali, inaugura la nuova linea che connette l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio alla Stazione Centrale di Milano. Questo nuovo servizio conta ben 60 corse quotidiane senza fermate intermedie, in entrambe le direzioni e per tutti i giorni della settimana, per raggiungere la propria destinazione in meno di un’ora. La fermata del bus a Milano è situata alla Stazione Centrale di Milano, in Piazza Luigi di Savoia, mentre per le corse che partono dall’aeroporto di Orio al Serio, la flotta Flibco.com attende i viaggiatori alla stazione bus del terminal “lato arrivi”, precisamente dalla fermata 2 alla 5. “Siamo molto orgogliosi di dare il via a questa nuova tratta che collega Milano con l’aeroporto di Orio al Serio, il terzo più transitato d’Italia. Con oltre 4 milioni di arrivi in città nei primi sei mesi dell'anno, il capoluogo lombardo si conferma una delle città più vitali e importanti d’Italia e d’Europa dal punto di vista turistico così come economico. Con questa nuova linea prosegue la nostra politica di espansione in Italia" commenta Giuseppe Martino, Country Manager Flibco.com. Inoltre, Flibco.com offre una flessibilità nella gestione dei biglietti. I biglietti infatti sono validi per tutto il giorno. I viaggiatori possono cancellare i loro biglietti fino a un giorno prima della partenza e riprogrammare il loro viaggio in tutta comodità. Infine, i prezzi online di Flibco.com sono in linea con il mercato. Si parte da 10 euro per una corsa semplice fino a 18 euro per un viaggio di andata e ritorno. I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale, tramite l’app per smartphone o anche all’apposito desk in aeroporto, oltreché a bordo delle navette.(Com)