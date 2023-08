Grecia: ministro di Stato su scontri tra ultras, polizia ha sottovalutato entità pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia greca ha “sottovalutato l’entità del pericolo” a Nea Filadelfia in vista della partita di Champions League tra l’Aek Atene e il club croato Dinamo Zagabria, in occasione della quale si sono verificati violenti scontri tra ultras. Lo ha affermato il ministro di Stato della Grecia Makis Voridis nel corso di un’intervista all’emittente televisiva “Skai Tv”. Durante le violenze, un tifoso 29enne dell’Aek Atene è stato ucciso e oltre 100 persone sono state arrestate. Secondo Voridis, gli agenti di polizia “pensavano erroneamente di poter gestire la situazione, sottovalutando l’entità del pericolo e non adottando le misure adeguate per prevenire gli scontri”. “Indubbiamente c’è stato un errore”, ha aggiunto il ministro greco. (Gra)