- Il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha trasmesso "a tutto il popolo ecuadoriano" e al presidente, Guillermo Lasso, le sue condoglianze per il "brutale assassinio" del candidato alla presidenza Fernando Villavicencio. "La democrazia deve prevalere su infamie come quella di ieri", ha scritto Feijoo su X (ex Twitter). (Spm)