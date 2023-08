Cina-Usa: Pechino accusa Washington di violare i principi dell’economia di mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti ha firmato ieri un decreto esecutivo che vieta gli investimenti di fondi di private equity e di capitale di rischio in alcuni settori dell'economia cinese sulla base di valutazioni legate alla sicurezza nazionale. Il provvedimento proibisce del tutto investimenti di capitale statunitense in alcune applicazioni di semiconduttori, cloud computing e intelligenza artificiale in Cina, e obbliga le persone fisiche e giuridiche statunitensi che fanno affari in quel Paese asiatico a informare le autorità Usa dei loro investimenti nei tre comparti tecnologici. Gli investitori che non si atterranno alle nuove restrizioni rischieranno sanzioni e saranno obbligati a disinvestire. Prima di dare piena attuazione alle nuove regole, l'amministrazione Biden raccoglierà valutazioni e pareri da parte degli operatori del settore. Le regole non avranno inoltre valenza retroattiva, e non si applicheranno ai portafogli d'investimento in azioni e obbligazioni cinesi. "L'amministrazione Biden si impegna a mantenere gli Stati Uniti al sicuro e a difendere la sicurezza nazionale proteggendo adeguatamente le tecnologie che sono fondamentali per la prossima generazione di innovazione militare", ha dichiarato il dipartimento del Tesoro in una nota. La nota evidenzia che l'ordine esecutivo costituisce una "azione strettamente mirata" che integra i controlli sulle esportazioni esistenti. (Cip)