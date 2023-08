Salario minimo: Fratoianni (Avs), domani andiamo a palazzo Chigi, video Meloni sorprendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani Alleanza Verdi Sinistra andrà a Palazzo Chigi, "chiaro però che non deve essere occasione per il governo per un semplice recupero di uno spazio su cui è andato in difficoltà. Abbiamo solo ribadito che gli incontri servono se sono in grado di indicare degli elementi di novità, perché è stato davvero sorprendente il video della presidente Meloni ieri pomeriggio, a 48 ore da un incontro che lei ha chiesto, peraltro in modo un po' inusuale”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni, ai microfoni di Radio Rai 1 nel corso di “Radio Anch'io”. “Inusuale – ha aggiunto Fratoianni - dato che siamo a Parlamento chiuso, che ci sono stati quattro mesi di lavoro in commissione lavoro a Montecitorio, che il testo è arrivato in aula, dove prima la maggioranza presenta un emendamento soppressivo della proposta di legge e che poi ha votato con la forza dei suoi numeri lo spostamento della discussione per alcuni mesi perché non era pronta”. (segue) (Rin)