Salario minimo: Fratoianni (Avs), domani andiamo a palazzo Chigi, video Meloni sorprendente (2)

- “Poi Meloni ci convoca e due giorni prima - ha proseguito l'esponente rossoverde - esce un video per ribadire le stesse cose che abbiamo sentito nelle ultime settimane, peraltro cose imprecise frutto, nella migliore delle ipotesi, di una mancata lettura del nostro testo”. “Il governo – ha sottolineato - su tutto questo è in difficoltà, ha compreso che la maggioranza degli italiani e quindi anche parte dei suoi elettori è d'accordo con la nostra proposta e quindi senza una proposta alternativa, che ad oggi non hanno, cerca di recuperare”. “Rimane il fatto poi che obiettivamente su questa proposta di legge si è registrata, forse per la prima volta in modo così significativo, una convergenza larghissima – ha concluso Fratoianni - di tutte le opposizioni salvo Italia Viva. E anche questo è un dato importante di cui si deve tener conto”. (Rin)