Rai: Bonelli (Avs), Laganà grande professionista, sua passione e dedizione mancheranno

- Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in una nota esprime "profondo dolore e sconcerto" per la scomparsa di Riccardo Laganà, consigliere d'amministrazione Rai eletto dai dipendenti. "A nome mio, di Europa Verde e dei Deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Riccardo era un professionista di grande serietà, che ha sempre operato per gli interessi della Rai, vedendola come un bene comune. La sua passione e dedizione mancheranno enormemente. Ci uniamo al dolore di chi lo ha conosciuto e stimato", conclude.(Rin)