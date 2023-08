Moldova: ex capo negoziatore per integrazione Ue Romania formerà funzionari Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo negoziatore per l'integrazione europea della Romania, Vasile Puscas, arriverà a Chisinau per formare i funzionari che dovranno lavorare ai negoziati di adesione della Moldova all'Unione europea. Lo ha detto all'emittente radiofonica "Free Europe" Igor Zaharov, consigliere presso il ministero degli Esteri e dell'integrazione europea della Moldova. Puscas è stato, tra gli anni 2000 e 2004, ministro delegato e capo negoziatore della Romania con l'Unione europea. Sotto il suo coordinamento, Bucarest ha concluso tutti i capitoli negoziali il 17 dicembre 2004 e, sulla base dei risultati ottenuti, il 25 aprile 2005 l'allora presidente romeno Traian Basescu e il premier Calin Popescu Tariceanu hanno firmato il trattato di adesione all'Ue. A ottobre, la Commissione europea pubblicherà il rapporto finale su come la Moldova ha soddisfatto le nove raccomandazioni dell'Ue, formulate dopo aver ottenuto lo status di Paese candidato all'adesione e che sono essenziali per l'apertura dei negoziati. Secondo “Free Europe” la preparazione del rapporto è già iniziata e il documento sarà presentato nella seconda metà di ottobre. Una relazione interlocutoria presentata a giugno ha mostrato che la Moldova ha già pienamente soddisfatto tre delle nove raccomandazioni, compiendo "buoni progressi" in due settori e registrando arretrati in altri quattro (la lotta alla corruzione, la lotta alla criminalità, la deoligarchizzazione e la riforma dell'amministrazione). (Rob)