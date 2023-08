Niger: Guterres "preoccupato" per condizioni detenzione Bazoum, chiede "rilascio immediato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso preoccupazione per le deplorevoli condizioni in cui vivono il presidente deposto del Niger, Mohamed Bazoum, e la sua famiglia, detenuti dai golpisti che hanno preso il potere lo scorso 26 luglio. "Il segretario generale è molto preoccupato per le deplorevoli condizioni di vita del presidente Bazoum e della sua famiglia mentre continuano ad essere detenuti arbitrariamente dai membri della Guardia presidenziale in Niger", ha affermato un portavoce in una nota. Guterres ha ribadito la sua preoccupazione per la salute e la sicurezza del presidente e della sua famiglia e ha chiesto ancora una volta il suo rilascio immediato e incondizionato e la sua reintegrazione a capo dello Stato. "Il segretario generale è anche allarmato per le continue notizie sull'arresto di diversi membri del governo. Chiede urgentemente il loro rilascio incondizionato e il rigoroso rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani del Niger", ha aggiunto il portavoce. (Was)