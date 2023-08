Ucraina: Marina di Kiev annuncia apertura corridoi mercantili nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha aperto corridoi per navi mercantili civili nel Mar Nero ma la marina militare avverte del pericolo potenziale rappresentato dalla Federazione Russa. E' quanto riferito dalla marina militare di Kiev che ha annunciato l'apertura di "nuove rotte temporanee per il transito di navi civili da e per i porti del Mar Nero dell'Ucraina. Allo stesso tempo, si riferisce che c'è una minaccia militare e un pericolo di mine dalla Federazione Russa attraverso tutte le rotte". In precedenza, queste rotte erano state proposte dall'Ucraina all'Organizzazione marittima internazionale (Imo). Il Consiglio dell'Imo ha riconosciuto il diritto dell'Ucraina alla navigazione mercantile gratuita e ha anche invitato la Russia ad aderire alle convenzioni internazionali e a non minacciare la navigazione nel Mar Nero. Le rotte specificate sono principalmente destinate alla partenza di navi civili dai porti ucraini di Chornomorsk, Odessa e Pivdenny. (Kiu)