Mantova: Anas, statale 343 “Asolana” provvisoriamente chiusa al traffico per incidente

- La statale 343 “Asolana” è provvisoriamente chiusa al traffico ad Asola, in provincia di Mantova, per un mezzo pesante che si è ribaltato sbandando in maniera autonoma all’altezza del km 58,350. Poiché il veicolo occupa la carreggiata, la circolazione è temporaneamente indirizzata sulla rete locale tra le rotatorie di Asola e Casalmoro, con indicazioni in loco. Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la viabilità appena possibile. (Com)