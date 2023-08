Uganda: presidente Museveni, da Banca mondiale opera di "coercizione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha accusato la Banca mondiale di attuare un'opera di "coercizione" nei confronti del suo governo, dopo la decisione di sospendere i finanziamenti al Paese africano a seguito dell'emanazione, a maggio, di una legge restrittiva dei diritti degli omosessuali. In un messaggio pubblicato sui social media, Museveni ha affermato che "l'Uganda si svilupperà con o senza prestiti", accusando la Banca mondiale di cercare di "costringerci ad abbandonare la nostra fede, la nostra cultura, i nostri principi e la nostra sovranità usando il denaro". “Sottovalutano davvero tutti gli africani. Non abbiamo bisogno di pressioni da parte di nessuno per sapere come risolvere i problemi della nostra società. Sono i nostri problemi", ha aggiunto Museveni, annunciando tuttavia l'intenzione di portare avanti le discussioni con l'istituto con sede a Washington "in modo da evitare, se possibile, questa deviazione". Il presidente Museveni ha firmato a maggio una legge che impone la pena di morte per "omosessualità aggravata" e una pena detentiva di 20 anni per "promozione" dell'omosessualità. In risposta al provvedimento, ieri la Banca mondiale ha annunciato la sospensione di ogni nuovo prestito al Paese in quanto la legge contraddice i valori dell'istituto. La Banca mondiale si unisce agli Stati Uniti nell'imporre sanzioni contro l'Uganda per la legge contro l'omosessualità. Il provvedimento ha subito forti critiche da parte delle Nazioni Unite e dei gruppi per i diritti umani ugandesi e internazionali.(Res)