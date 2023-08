Imprese: Confcommercio Lombardia, turismo si conferma motore dell'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito dei laghi lombardi, a brillare particolarmente è quello di Como - dove anche per la settimana del 15 agosto si danno per superati i livelli del 2022 e le presenze elevate del primo bacino portano la media di occupazione delle strutture alberghiere della Provincia al 90 per cento - e il ramo lecchese, che per tutto agosto incrementa tra il 5 e il 7 per cento le presenze (soprattutto straniere) del 2022 e torna ai livelli del 2019, anno record del turismo per la Provincia. Nel Varesotto - dove i turisti si concentrano soprattutto nell'area dei laghi al confine con la Svizzera - il trend è in linea con il 2022, con una massiccia presenza di turisti olandesi, e quelli tedeschi che dovrebbero raggiungere le località di lago nella seconda metà del mese. Olandesi sono anche molti dei turisti presenti o che hanno prenotato nei campeggi lombardi, per i quali Faita Lombardia prevede un aumento di presenze rispetto al 2022 e un +10 per cento sul 2019. (segue) (Com)