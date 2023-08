Svezia: ministro Esteri, prendiamo sul serio attentato contro ambasciata a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo svedese “prende sul serio l’attentato contro l’ambasciata svedese a Beirut”, in Libano. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Svezia, Tobias Billstrom. “È stata una pura fortuna che nessuno si sia fatto male. Il nostro personale dell’ambasciata in loco è al sicuro e il ministero degli Esteri è in costante contatto”, ha spiegato il ministro svedese. “Secondo la Convenzione di Vienna, le autorità libanesi hanno l'obbligo di proteggere le missioni diplomatiche e quanto è avvenuto è attualmente oggetto di indagine”, ha aggiunto Billstrom, precisando che “nelle ultime settimane il governo svedese ha adottato misure per rafforzare la sicurezza presso le ambasciate”. (Sts)