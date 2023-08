Migranti: la Libia annuncia “soluzione consensuale” con la Tunisia per la presenza degli irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Tripoli e Tunisi hanno raggiunto una “soluzione consensuale per porre fine al problema della presenza di migranti irregolari nella zona di confine” tra Libia e Tunisia. Lo rende noto un comunicato stampa del ministero dell’Interno del governo di unità nazionale (Gun), diramato dopo l’incontro tra il titolare del dicastero, Imad Trabelsi, e l’omologo della Tunisia, Kamel Feki. I ministri hanno concordato di accelerare i lavori al valico di Ras Jedir e di facilitare le procedure d’ingresso, aggiunge il comunicato stampa. Da parte sua, il ministero tunisino ha annunciato che durante l’incontro le parti hanno discusso della “limitazione del flusso di migranti verso le frontiere e di unire gli sforzi per trovare soluzioni che tengano conto dell’interesse dei due Paesi”. Trabelsi e Feki “hanno concordato di creare una squadra congiunta, incaricata di monitorare sul campo l’evoluzione dei movimenti presso il valico di Ras Jedir e di presentare proposte che verranno attuate al fine di facilitare il passaggio dei viaggiatori in entrambe le direzioni”, conclude il comunicato stampa del ministero di Tunisi. (segue) (Lit)