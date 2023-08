Roma: 4 spacciatori in manette, sequestrata droga e quasi 3mila euro, scoperta serra marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti: 4 le persone arrestate in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione Volanti, unitamente ai poliziotti del commissariato Appio, hanno arrestato un uomo italiano di 28 anni poiché gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti durante il normale servizio di controllo del territorio, percorrendo via Gela, hanno proceduto al controllo di due uomini di 28 e 30 anni. I due hanno evidenziato subito un atteggiamento di nervosismo nei confronti degli agenti, che immediatamente hanno deciso di controllare i due uomini. Il 28enne è stato trovato in possesso di un flacone contenente metadone, mentre il 30enne di alcuni grammi di hashish. (segue) (Rer)