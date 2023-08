Roma: 4 spacciatori in manette, sequestrata droga e quasi 3mila euro, scoperta serra marijuana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di ciò le perquisizioni sono state estese alle abitazioni dei due uomini: nell'abitazione del 30enne è stata rinvenuta una scatola intrisa di sostanza tipo hashish, mentre nell'abitazione del 28enne, è stato trovato un barattolo di olio vegetale nel quale era stata messa al macero della marijuana; in altri due barattoli sono stati inoltre rinvenuti 4,8 grammi di hashish e 88 grammi di marijuana mentre all'interno della cucina e della camera da letto l'uomo aveva installato delle vere e proprie serre per la coltivazione "diretta" della sostanza. Sono stati sequestrati diversi ventilatori, lampade, estrattori, impianti di irrigazione, fertilizzanti di vario tipo, filtri a carboni attivi oltre a 4 piante di marijuana alte dai 50 ai 130 cm. Alla fine degli accertamenti il 28 enne è stato arrestato, ed in sede di convalida l'arresto è stato convalidato. Il 30 enne invece è stato denunciato in stato di libertà. (segue) (Rer)