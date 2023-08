Roma: 4 spacciatori in manette, sequestrata droga e quasi 3mila euro, scoperta serra marijuana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti dell'XI distretto San Paolo invece, a seguito di serrata attività info-investigativa hanno arrestato un uomo italiano di 49 anni in quanto gravemente indiziato del reato di spaccio. I poliziotti, ricevuta notizia di una probabile attività illecita in zona Aurelio, riguardante armi e stupefacenti, hanno deciso di mettere in atto un servizio di appostamento e controllo. Una volta individuato l'appartamento, gli agenti, con uno stratagemma, sono riusciti ad entrare all'interno dove era presente un uomo di 49 anni, che alla vista degli agenti, ha prima negato di possedere sia armi che stupefacenti, poi spontaneamente ha aperto una cassaforte all'interno di un armadio contenente 11 grammi di cocaina e 2.050 euro in contanti, mentre dietro ad un quadro all'interno di una cassaforte a muro ulteriori 53 grammi di cocaina e 11 grammi di sostanza da taglio. Alla fine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e una volta convalidato l'operato degli agenti sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. (segue) (Rer)