Roma: 4 spacciatori in manette, sequestrata droga e quasi 3mila euro, scoperta serra marijuana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti dell'VIII distretto Tor Carbone, hanno arrestato un uomo di origini albanesi di 26 anni gravemente indiziato del reato di spaccio. I poliziotti, a seguito di serrate indagini, sono venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio da parte di un uomo a bordo di un'utilitaria che raggiungeva i clienti in vari punti della città grazie alle applicazioni di messaggistica. L'uomo, arrivato in via Petroselli, dopo qualche minuto è stato raggiunto da un ragazzo che in cambio di 60 euro riceveva una bustina di cellophane contenete 0,90 grammi di cocaina. I poliziotti immediatamente hanno bloccato i due uomini e perquisita l'auto hanno rinvenuto all'interno ulteriori 27 grammi di cocaina. Alla fine degli accertamenti il cittadino albanese è stato arrestato mentre il compratore deferito amministrativamente alla Prefettura. L'arresto è stato convalidato. (segue) (Rer)