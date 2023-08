Roma: 4 spacciatori in manette, sequestrata droga e quasi 3mila euro, scoperta serra marijuana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine gli agenti del commissariato Tivoli, a Guidonia Montecelio, nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei reati e al termine di uno specifico servizio di appostamento e osservazione, hanno tratto in arresto un uomo di 64anni, per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. L'uomo è stato sorpreso in possesso di circa 130 grammi di cocaina, 110 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana, il tutto suddiviso in involucri di diverso peso pronti per la cessione, uno dei quali, dal peso di circa 100 grammi, riportante il logo "El Patron Escobar". Nel corso della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto anche materiale utile per il confezionamento (sostanza da taglio, due bilancini elettronici di precisione, tre macchine per il sottovuoto e relative buste), nonché la somma di 900 euro. Alla fine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato, l'arresto è stato convalidato. (Rer)