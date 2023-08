Niger: giunta golpista annuncia la formazione di un governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare golpista in Niger ha formato un governo. E' quanto si legge un decreto firmato dal leader dei golpisti, il generale Abdourahamane Tiani, che reso noto nella notte dall'emittente televisiva nazionale. Il governo composto di 21 membri, annunciato a poche ore dal vertice della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ad Abuja, è guidato dal primo ministro Ali Mahaman Lamine Zeine. Fra i 20 ministri sono presenti dei generali, in particolare ai dicasteri della Difesa e dell'Interno, del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp) che ha preso il potere nel Paese africano in seguito al golpe militare.(Res)