Giappone: inflazione di fondo rallenta a luglio

- L'inflazione core del Giappone ha probabilmente registrato un rallentamento nel mese di luglio, secondo le previsioni formulate dagli economisti di quel Paese, che citano il leggero calo dei prezzi delle materie prime. L'indice dovrebbe comunque mantenersi al di sopra del valore obiettivo del 2 per cento fissato dalla banca centrale: secondo gli economisti, l'indice dei prezzi al consumo si è attestato il mese scorso al 3,1 per cento, un dato che segnerebbe un calo di due decimi di punto rispetto a giugno, e ai minimi da quattro mesi a questa parte. L'inflazione al consumo si è attestata a gennaio al 4,2 per cento, il valore più alto registrato in Giappone da 41 anni a questa parte, e nei mesi successivi si è mantenuta al di sopra del 3 per cento. (segue) (Git)