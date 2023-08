Ue: Breton, investiremo 100 miliardi di euro in semiconduttori entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea investirà entro il 2030 oltre 100 miliardi di euro per portare la produzione di chip elettronici e semiconduttori al 20 per cento della capacità mondiale. Lo ha affermato il commissario europeo per il Mercato unico, Thierry Breton, in un'intervista all'emittente radiofonica francese "Rtl", aggiungendo che l'Ue potrebbe raggiungere questo obiettivo anche prima del previsto. "Avevamo questa capacità 30 anni fa, ma l'abbiamo gradualmente persa a favore dell'Asia e ora raggiungiamo solo il 9 per cento della produzione globale", ha sottolineato il commissario Ue. "Ci sono ora più di 68 progetti in 19 Paesi che ci permetteranno di recuperare la nostra competitività e anche la nostra autonomia strategica", ha spiegato il commissario, ricordando che finora sono stati stanziati circa 43 miliardi di euro in sovvenzioni grazie al cosiddetto "Chips Act". (Frp)