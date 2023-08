Verbania: furti a imprese con tecnica del "finto corriere", sette arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del Nucleo investigativo di Verbania, unitamente a personale dei Comandi Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal gip del Tribunale di Verbania, nei confronti di sette persone (cinque in carcere, due agli arresti domiciliari) ritenute responsabili a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in danno di imprese del settore tessile. L’attività investigativa in argomento, scaturita da due episodi di furto avvenuti nei mesi di luglio e agosto 2022 nei confronti di due società della provincia di Verbania produttrici di capi di abbigliamento di alta moda, ha consentito di attribuire al gruppo criminale 18 furti aggravati (di cui uno tentato) in danno di altrettante attività produttive del nord Italia, perpetrati attraverso la peculiare tecnica dei “falsi corrieri”, articolata in due distinte fasi: il preliminare contatto telefonico, dove il “telefonista”, a capo del gruppo criminale, contatta l’azienda simulando di essere il corriere incaricato al ritiro di merce presso i magazzini dell’impresa, e così organizzando in modo fraudolento con l’ignaro interlocutore il ritiro del materiale. Coincidentalmente infatti, l’azienda “vittima” del gruppo aveva effettivamente in programma una consegna in favore di una società di logistica. Il telefonista, infatti, nel corso della giornata, “tempestava” di chiamate una lunghissima serie di società, individuando i numeri on line, nel tentativo di individuare quella che effettivamente aveva una pronta consegna programmata. L’impossessamento della merce, da parte dei falsi corrieri che, in coordinamento con il telefonista, si presentano presso i magazzini dell’azienda indossando casacche di note società di logistica, facendosi consegnare dagli ignari dipendenti il materiale (abbigliamento, occhiali, oggettistica etc.) in pronta consegna. Il conseguente sviluppo investigativo protrattosi da settembre a novembre 2022, svolto attraverso attività tecniche nonché numerosi servizi di pedinamento, ha permesso di ricostruire l'intera articolazione della compagine criminale, stabilmente suddivisa nei ruoli di: telefonista, operativo nella città di Napoli, con il compito di contattare il più ampio numero possibile di società/aziende, al fine di comprendere chi avesse in quel giorno della merce in pronta consegna e, in tal caso, organizzare con le batterie di falsi corrieri operative sul territorio il ritiro della refurtiva; batterie di falsi corrieri che, utilizzando autocarri a noleggio a cui venivano alterate le targhe, e casacche/divise di note società di logistica, gravitavano in distinte aree del nord Italia, presentandosi, su input del telefonista, presso i magazzini delle società frodate per impossessarsi della merce; addetti al deposito/trasporto della refurtiva nella città di Napoli, i quali mettevano a disposizione del sodalizio i propri garage/magazzini per stoccare la refurtiva in attesa di essere trasportata “in sicurezza” nel capoluogo campano, dove veniva poi reimmessa nel circuito legale dei mercati rionali. (segue) (Rin)