Verbania: furti a imprese con tecnica del "finto corriere", sette arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle indagini i carabinieri hanno documentato 18 distinti episodi delittuosi (di cui uno solo tentato poiché la titolare della ditta non si è fidata del presunto corriere), commessi nelle provincie di Udine, Verbania, Como, Torino, Varese, Milano, Lodi, Bologna, Rimini, e a cui hanno concorso a vario titolo complessivamente 14 indagati, tra cui i sette appartenenti al sodalizio e destinatari dell’odierna misura restrittiva, recuperando e restituendo agli aventi diritto, merce trafugata per un valore complessivo pari a 400 mila euro circa. I carabinieri di Verbania, una volta individuata e ricostruita la struttura del gruppo criminale, composta essenzialmente da un soggetto quale capo ed organizzatore del sodalizio e tre distinte batterie di finti corrieri, operanti per lo più nel nord Italia, sono riusciti non solo a ricostruire le tappe salienti degli episodi delittuosi, ma in alcuni casi a seguire da vicino lo sviluppo dell’azione permettendo ai carabinieri territorialmente competenti di bloccare i falsi corrieri e recuperare la merce, procedendo in un caso ad un arresto in flagranza. Tra gli episodi di particolare rilievo il 27 ottobre 2022 un finto corriere si era presentato in una ditta di Milano che produce capi di abbigliamento di alta moda, riuscendo a trafugare sei colli contenenti numerosi capi. Dei sette destinatari del provvedimento restrittivo uno è stato arrestato in Arluno (MI), un 77enne originario di Napoli che rappresentava la base logistica nel nord Italia per le batterie dei finti corrieri. Gli altri sei sono stati rintracciati tutti in provincia di Napoli, cinque nel capoluogo ed uno a San Giuseppe Vesuviano. Di questi al vertice dell’organizzazione un 66enne già precedentemente condannato dal Tribunale di Verbania per reati contro il patrimonio. Gli altri componenti del sodalizio sono un 40enne già ristretto in carcere a Poggioreale per altra causa, un 50enne ed un 64 enne ed un 29enne, tutti facenti parte delle batterie di finti corrieri. Il soggetto rintracciato a San Giuseppe Vesuviano, il più giovane del gruppo, un 28enne, sfruttando anche la sua posizione di dipendente di una società di trasporti, estranea alle indagini, si occupava del trasferimento della merce rubata dal nord Italia verso il capoluogo campano. (Rin)