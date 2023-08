Sardegna: emendamento sull'urbanistica ferma il collegato alla Finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, al di là dei trecento metri dalla costa, è possibile realizzare nuovi alberghi, purché siano a cinque stelle o di categoria superiore. Tuttavia, questa previsione è soggetta alla dimostrazione della necessità di nuovi posti letto e alla valutazione della sostenibilità ambientale da parte della costa. È importante sottolineare che tale intervento è consentito solo nei comuni che abbiano allineato il loro piano urbanistico comunale (PUC) con il Piano Paesaggistico Regionale. Inoltre, qualsiasi modifica indicata nell'emendamento deve essere concordata tra la Regione e il Ministero della Cultura, seguendo il protocollo del 2018. Le forze politiche hanno espresso diverse opinioni in merito a questa decisione. L'Assessore all'Urbanistica, Aldo Salaris, ha definito il rinvio come una "sosta necessaria" per garantire un'ampia condivisione sulle questioni costiere e turistiche, considerando i cambiamenti avvenuti negli ultimi 18 anni. Fausto Piga, capogruppo di Forza Italia, ha dichiarato che la decisione è stata concordata con l'opposizione al fine di creare un dialogo costruttivo sull'emendamento, mirato a rivedere le norme urbanistiche costiere dopo 18 anni. D'altra parte, Valter Piscedda, consigliere del Partito Democratico, ha sottolineato che tali questioni dovrebbero essere trattate con una legge dedicata anziché con emendamenti isolati. (Rsc)