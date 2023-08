Europee: Foti (Fd’I), impegno è cambiare attuale maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Fratelli d'Italia sulle alleanze alle elezioni europee è molto chiara: “l'impegno è quello di cambiare colore all'attuale maggioranza”. Lo ha dichiarato in un'intervista a “La Repubblica” il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “Quindi con un cambio significativo di indirizzo sotto il profilo della politica europea, possibilmente eliminando un ricorso ad una burocrazia esasperante che spesso e volentieri frena le iniziative migliori. Oggi rispetto alle tematiche green, vedo un forte e comune sentire con gran parte dei popolari europei che sono preoccupati di buttare via l'acqua sporca con il bambino dentro: e cioè non penalizzare oltremodo le economie europee, anche tenendo presente che il contributo dell'Europa e di alcuni paesi è già in corso mentre altri Stati fuori dall'Europa sono abbastanza lontani dagli obiettivi, dalla Cina agli stessi Stati Uniti", ha aggiunto Foti. (Rin)