Romania: rilasciato cittadino rapito otto anni fa in Burkina Faso

- Un cittadino romeno rapito otto anni fa in Burkina Faso è stato rilasciato e ha fatto ritorno nel Paese. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Bucarest con un comunicato, ringraziando tutti i partner esterni per il supporto fornito nella soluzione del caso, considerato “estremamente complicato”. Il cittadino rilasciato lavorava per una società di sicurezza in una miniera del Burkina Faso: era stato rapito nel 2015 da gruppi armati islamisti e poi venduto a bande del Mali. Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha espresso la sua soddisfazione per il rilascio. "Saluto il rilascio del cittadino rumeno rapito in Burkina Faso! Congratulazioni a tutte le istituzioni romene coinvolte per i loro continui sforzi e grazie ai partner esterni che ci hanno sostenuto in questa difficile impresa", ha scritto Iohannis su Twitter. (Rob)