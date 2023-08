Russia: servizi sicurezza arrestano spia ucraina nella regione di Samara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza russe hanno arrestato un cittadino della regione di Samara, che stava trasferendo dati sull'equipaggiamento militare in Ucraina: nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale per tradimento. Lo riferisce il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). "Il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa ha posto fine alle attività illegali di un cittadino russo, residente nella regione di Samara, coinvolto in alto tradimento, diretto contro la sicurezza nazionale", si legge nel comunicato. È stato accertato che l'uomo aveva avviato una corrispondenza con un rappresentante dei servizi speciali ucraini. Seguendo le sue istruzioni, il cittadino russo "ha fotografato delle installazioni militari nel territorio della regione di Samara e ha trasmesso queste fotografie con vari commenti sulla loro posizione e dati sull'equipaggiamento militare", si legge nella nota dell'Fsb. (Rum)