Europee: Foti (Fd’I), centrodestra italiano è maggioranza esportabile

- Fratelli d'Italia “crede che il centrodestra italiano possa essere una maggioranza esportabile in Europa”. Lo ha dichiarato in un'intervista a “La Repubblica” il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “Mentre non abbiamo dubbi che rispetto a Salvini non vi sia alcun problema, come non vi sono dubbi per Fratelli d'Italia e Forza Italia, per quanto riguarda altri partiti europei, sovranisti francesi compresi, le alleanze si decidono con tutti coloro che dovrebbero stare nel nostro campo. Intanto andiamo al voto: sarà questo lo specchio di quello che pensano i vari popoli europei. Oggi non dobbiamo preoccuparci contro chi siamo, ma per cosa siamo: l'obiettivo primo è quello di non avere al governo dell'Unione le forze di ispirazione socialista. Pensiamo a batterle e per farlo dobbiamo essere bravi a raccogliere consensi", ha aggiunto. (Rin)