Regno Unito: governo spende 15 milioni di euro in scuole private per figli di diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri britannico ha speso più di 15 milioni di euro per far studiare i figli dei diplomatici nelle migliori scuole private del Paese, come l'Eton e il Winchester College. Secondo quanto riferito dal quotidiano "The Guardian", questa spesa rappresenta un aumento di quasi un terzo in un solo anno. I dati, forniti dal ministero a seguito di un'interrogazione parlamentare, indicano che il costo medio per sovvenzionare l'istruzione privata ha raggiunto il punto più alto della storia recente. Il sistema è stato concepito per dare ai diplomatici la libertà di viaggiare all'estero con breve preavviso o di accettare incarichi a lungo termine in Paesi ad alto rischio. Secondo i dati del ministero, nell'anno finanziario 2022/23 sono stati spesi circa 15,8 milioni di euro per sovvenzionare il costo delle rette delle scuole private, mentre l'anno precedente 12,1 milioni di euro. (Rel)