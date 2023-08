Spagna: a giugno traffico ferroviario in crescita del 34,3 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno il numero di passeggeri dei treni ad alta velocità in Spagna ha raggiunto i 2,9 milioni di persone, con un aumento del 34,3 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), indicando un incremento del 57,3 per cento anche sulle ferrovie a media distanza. Più di 450,7 milioni di passeggeri hanno utilizzato i trasporti pubblici in Spagna lo scorso giugno, il 18,3 per cento in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il trasporto urbano è aumentato del 21,7 per cento su base annua, mentre quello interurbano del 18,5 per cento. (Spm)