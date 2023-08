Regno Unito: Londra valuta risposta a nuove restrizioni Usa a investimenti in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito sta valutando quali misure adottare in risposta alla decisione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di vietare gli investimenti in alcuni comparti del settore tecnologico cinese. Un portavoce del primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha dichiarato che il decreto del presidente Biden fornisce chiare indicazioni in merito all'approccio degli Stati Uniti ai rapidi progressi tecnologici della Cina e alle loro potenziali implicazioni per la sicurezza nazionale dei Paesi occidentali. "Il Regno Unito valuterà queste misure attentamente mentre continua a vigilare sui potenziali rischi per la sicurezza nazionale legati ad alcuni investimenti", ha dichiarato il portavoce. Londra è impegnata da mesi nel tentativo di stabilizzare le relazioni con la Cina, dopo una fase di tensioni legate a questioni come le nuove norme sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang. Lo scorso aprile il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, ha dichiarato che Londra intende tutelarsi dai rischi posti dalla Cina sul fronte della sicurezza nazionale, mantenendo però le relazioni commerciali, di investimento e per il contrasto ai mutamenti climatici. (segue) (Rel)