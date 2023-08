Corea del Nord: Kim Jong-un licenzia capo forze armate, torna a sollecitare preparativi di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord ha ordinato un avvicendamento al vertice delle forze armate ed è tornato a sollecitare una accelerazione dei preparativi in vista di un potenziale conflitto militare. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"). Kim ha presieduto ieri un incontro della Commissione militare centrale, durante il quale ha discusso i preparativi tesi alla "deterrenza dei nemici della Corea del Nord". Secondo l'agenzia, il capo di stato maggiore delle Forze armate, generale Pak Su-il, è stato "congedato" appena sette mesi dopo aver assunto l'incarico. Al suo posto, Kim ha promosso il generale Ri Yong-gil, che in passato ha servito come ministro della Difesa, come comandante delle forze convenzionali e come capo di stato maggiore dell'Esercito. Nel 2016 il licenziamento di Ri dalla carica di capo di Stato maggiore e la sua assenza pubblica avevano alimentato voci di una sua esecuzione, rivelatesi poi infondate. Secondo l'agenzia di stampa nordcoreana, Kim ha approvato ieri nuovi obiettivi di produzione bellica, di cui l'agenzia non ha fornito dettagli. La scorsa settimana il leader nordcoreano ha visitato stabilimento per la produzione di armi, esortando ad aumentare la produzione di motori per razzi, sistemi d'artiglieria e altri armamenti. Inoltre, secondo recenti valutazioni dell'intelligence coreana, il Nord ha completato vasti lavori di ampliamento e modernizzazione del suo principale stabilimento industriale per la produzione di carri armati nella provincia di Pyongan Settentrionale. (Git)