Usa: Biden non prenderà parte al vertice Asean in programma a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non parteciperà al vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in programma in Indonesia dal 4 al 7 settembre prossimi. Lo riferiscono fonti citate dalla stampa Usa. Biden parteciperà al vertice del G20 in programma in India dal 9 al 10 settembre, e ha recentemente dichiarato che visiterà il Vietnam "a breve". Secondo una fonte diplomatica citata da "Channel News Asia", l'Indonesia è già stata informata lunedì che il presidente degli Stati Uniti non sarà a Giacarta per l'incontro dei capi di Stato e di governo regionali. L'assenza di Biden rischia però di sollevare nuovamente i dubbi dei Paesi del Sud-est asiatico in merito al reale interesse degli Stati Uniti nei confronti della regione, una questione sollevata a più riprese sin dall'amministrazione del presidente Barack Obama. (Was)