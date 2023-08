Corea del Sud: disavanzo fiscale in calo nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo fiscale della Corea del Sud è calato nei primi sei mesi del 2023, secondo i dati pubblicati oggi dal ministero dell'economia e delle finanze di quel Paese. Il bilancio fiscale gestito, indicatore chiave della salute fiscale del Paese, ha registrato un deficit di 83mila miliardi di won (63,9 miliardi di dollari) sino a giugno, contro i 101.900 miliardi di won del primo semestre 2022. Gli introiti fiscali del Paese sono ammontati a 178.500 miliardi di won durante il periodo, in calo di 39.700 miliardi di won su base annua a causa del calo degli introiti derivanti dalle tasse sul reddito delle aziende. Gli introiti totali sono calati a 296.200 miliardi di won nel periodo gennaio-giugno, in calo di 38.100 miliardi di won. Il debito dello Stato è ammontato a giugno a 1.083.400 di miliardi di won a giugno, in calo di 5.300 miliardi di won su base annua. (segue) (Git)